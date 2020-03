Mattino Cinque streaming, la puntata di mercoledì 18 marzo 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 18 marzo 2020 su Canale 5.

In diretta con Francesco Vecchi per approfondimenti sull’emergenza Coronavirus, i fatti di cronaca, la situazione politica e molto altro. La diffusione del Covid 19, diventato una pandemia a livello mondiale, continua a preoccupare il nostro Paese. Ecco le ultime novità sulla diffusione del virus tra contagiati, decessi e guariti. Una vera e propria guerra che in questi giorni ha colpito anche l’Europa e il resto del mondo.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa mercoledì 18 marzo 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento