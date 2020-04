Mattino Cinque streaming, la puntata di mercoledì 22 aprile 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 22 aprile 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato in diretta a Mattino Cinque, il rotocalco televisivo di successo di Canale 5. Anche oggi la puntata è stata interamente dedicata all’emergenza sanitaria Coronavirus con una serie di collegamenti, servizi e interviste. Nelle ultime 24h la curva dei contagi ha segnato una leggera diminuzione dei contagi, anche se i decessi sono nuovamente saliti. Tra i tanti servizi della puntata di oggi, Michela Vittoria Brambilla è tornata per lanciare un appello a favore degli animali precisando, ancora una volta, che gli animali non sono portatori del Covid-19.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa mercoledì 22 aprile 2020.

