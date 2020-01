Mattino Cinque streaming, la puntata di mercoledì 22 gennaio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 22 gennaio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi dopo le festività natalizie sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura ancora una volta protagonista Matteo Salvini: dalla telefonata in diretta allo spacciatore pubblicata sui social fino all’attacco al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus.

In studio poi si parla di cronaca con l’allarme del virus cinese che molti paragonano alla Sars 2002. E’ allarme in Cina, ma anche nel resto d’Europa. Infine il promo della prima puntata di “Chi vuol essere milionario“, il quiz show cult in partenza con una nuova edizione su Canale 5.

In apertura Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa mercoledì 22 gennaio 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento