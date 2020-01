Mattino Cinque streaming, la puntata di mercoledì 29 gennaio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 29 gennaio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi dopo le festività natalizie sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura si parla di cronaca con l’omicidio di Bedizolle con le parole della suocera sospettato di aver ucciso Francesca. Si passa poi alla proposta del Comune di Milano di non fumare vicino ai cani: un’idea che fa discutere.

Si parla poi de La Pupa e il Secchione con Alessandra Mussolini che ricorda la storica limitata con Vittorio Sgarbi. Spazio poi al Grande Fratello Vip 4 con la resa dei conti tra le donne all’interno della casa.

In apertura Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa mercoledì 29 gennaio 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento