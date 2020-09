Mattino Cinque streaming, la puntata di mercoledì 9 settembre 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 9 settembre 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono tornati in diretta con una nuova puntata di Mattino Cinque dedicata alla cronaca, informazione e naturalmente anche al gossip.

Ampio spazio dedicato al Coronavirus e ai vip contagiati dal Covid-19 al rientro dalle vacanze. In collegamento dal proprio isolamento domiciliare anche Antonella Mosetti e Aida Yespica entrambi risultata positive al Coronavirus e che, a distanza di settimana, risultano ancora debolmente positive. A far discutere però è Daniela Martani, ex Alitalia e GF che quest’estate si è fatta notare per il “no alla mascherina” all’imbarco di un traghetto per la Sardegna.

Infine sempre in tema Covid-19, si è parlato delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19

Questo e tanto altro nella puntata di oggi: ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa mercoledì 9 settembre 2020.

