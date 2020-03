Mattino Cinque streaming, la puntata di venerdì 27 marzo 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 27 marzo 2020 su Canale 5.

Nuovo appuntamento con Francesco Vecchi e Mattino Cinque su Canale 5. Anche oggi la puntata è interamente dedicata all’emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus. Il virus Covid 19 continua a registrare decessi e contagi da record in tutto il mondo con gli Stati Uniti d’America diventati il paese con il più alto numero di contagi. Tanti i servizi dedicati a questa emergenza sanitaria senza precedenti che ha messo in ginocchio tutto il mondo. In particolare preoccupa la posizione del Presidente dell’INPS che ha fatto allarmare i pensionati italiani dicendo “Abbiamo i soldi per le pensioni fino a maggio”.

Sul finale il promo video della semifinale di Amici 2020 di Maria De Filippi.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa venerdì 27 marzo 2020.

