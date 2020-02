Mattino Cinque streaming, la puntata di venerdì 28 febbraio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Al centro della puntata nuovamente l’emergenza sanitaria da Coronavirus con nuovi servizi ed aggiornamenti. In particolare in studio si è parlato della polemica scoppiata dopo le parole di Musumeci, il Presidente della Regione Sicilia.

Spazio poi al Grande Fratello Vip 2020 con la lite tra Antonella Elia e Valeria Marini che è stata spintonata. Oramai la Elia è fuori di testa all’interno della casa e ha rivelato di voler lasciare il fidanzato Pietro Delle Piane.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa venerdì 28 febbraio 2020.

