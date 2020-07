Mattinzoli “Altri 750 mila euro per aiutare le PMI lombarde”

MILANO (ITALPRESS) – Nuovo tassello della strategia di Regione Lombardia per aiutare le Micro Piccole e Medie Imprese in crisi di liquidità a causa dall’emergenza sanitaria causata dal Covid 19. La Giunta ha infatti approvato una delibera, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, con cui si incrementa di ulteriori 750.000 mila euro la dotazione del bando ‘FAICRedito – Fondo Abbattimento Interessì. La decisione dell’esecutivo della Lombardia si è reso necessario per venire incontro alle ulteriori domande presentate dalle imprese del territorio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. L’iniziativa è stata approvata nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo.

