“Volevo un’altra notte prima degli esami non questa”; “canteremo lo stesso la canzone, fino a piangere di felicità ricordando tutti i momenti belli di questi 5 anni”; “non avrei mai pensato che alla fine la scuola mi sarebbe mancata, adesso che posso tornaci anche solo per un’ora e sostenere l’esame voglio godermela tutta fino in fondo”; “mai avrei immaginato di finire così ma ho imparato che non ci si deve mai arrendere”. Sono alcuni dei pensieri degli studenti di noti licei della Capitale, raccolti a poche ore dalla fatidica “notte prima degli esami”. Domani infatti inizia la ‘maturità 2020′ che passerà alla storia per essere quella dell’era Covid,

L'articolo Maturità: l'insolita "notte prima degli esami" degli studenti

