Maturità, sui social del ministero parte #IlRipassone

ROMA (ITALPRESS) – Italiano, storia, matematica, inglese. Parte sui canali social del Ministero dell’Istruzione #IlRipassone: un aiuto, a una settimana dall’avvio degli Esami di Stato del Secondo ciclo, per tutti gli studenti che si apprestano a sostenere la Maturità, che quest’anno avrà una sola prova, quella orale, che si svolgerà in presenza. Per una settimana, ogni giorno sul profilo Instagram del ministero (@Misocialig) i maturandi troveranno materiali speciali, lezioni, podcast e contributi prodotti nei mesi di pandemia. Quattro le discipline: italiano, storia, matematica, inglese.

Gli studenti potranno ascoltare le lezioni con Maturadio, il programma di 250 podcast divisi in 10 materie lanciato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Treccani e Rai Radio3.

