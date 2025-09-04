giovedì, 4 Settembre , 25

Maturità, Valditara: bocciato chi non svolge regolarmente prova orale

Maturità, Valditara: bocciato chi non svolge regolarmente prova orale

Maturità, Valditara: bocciato chi non svolge regolarmente prova orale

Le novità sull’esame: “Valutazione a 360 gradi della persona”

Roma, 4 set. (askanews) – Novità per l’esame di maturità. Le ha annunciate il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a margine del Cdm odierno.”Per quanto riguarda l’esame orale – ha spiegato il ministro – il tema della valutazione a 360 gradi della persona, come chiedevano gli studenti, avrà un suo ruolo fondamentale. Si valuteranno le competenze, le conoscenze, le abilità acquisite, ma anche quel grado di autonomia, di responsabilità, conseguito dallo studente, sia nel corso degli anni delle superiori, ma anche dimostrato nel percorso dell’esame di maturità. Verranno considerate anche quelle attività in qualche modo connesse con il percorso scolastico, attività sportive e culturali, così come quelle azioni particolarmente meritevoli che abbiano evidenziato senso di responsabilità e impegno da parte dello studente. Ovviamente si tratta di azioni che possono anche essere extra-scolastiche” ha precisato.Inoltre, “chi fa scena muta all’orale, chi non svolge regolarmente la prova orale, queste sono le parole esatte, sarà bocciato”. Ribadita anche l’importanza dell’alternanza scuola-lavoro: “Si parlerà di formazione scuola-lavoro per sottolineare l’importanza anche di questo collegamento che noi riteniamo sia particolarmente significativo nel percorso di formazione” ha aggiunto Valditara.

