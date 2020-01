Mauri: “La Lazio avrebbe meritato di più contro il Napoli”

L’ex giocatore della Lazio, Stefano Mauri, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Napoli-Lazio, match di Coppa Italia vinto dai partenopei per 1-0

Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tmw in occasione della presentazione del libro “Lazio, i derby della gloria”.

Sulla sconfitta contro il Napoli

La Lazio ha fatto la sua partita, avrebbe meritato qualcosa in più, sta continuando nel suo percorso di crescita che la sta facendo diventare una grande squadra

Sulla lotta Scudetto

E’ ancora troppo presto per capire se la Lazio possa lottare fino alla fine per lo Scudetto. Il pensiero principale è rivolto solo al derby, non si guarda alla classifica. A metà marzo si può cominciare a pensarci, ora bisogna giocare una partita alla volta