mauritius,-lo-shandrani-si-rinnova-per-conquistare-ancora-gli-italiani

Il resort Beachcomber diretto dall’italiano Rico Paoletti

Mauritius, 19 gen. (askanews) – Un resort molto apprezzato dagli italiani che rappresenta una delle visioni del gruppo Beachcomber per il turismo a Mauritius: lo Shandrani, a sud est dell’isola, è stato recentemente rinnovato e, grazie anche al nuovo volo diretto ITA da Fiumicino, rilancia la sua offerta al mercato del nostro Paese. “Lo Shandrani – ha detto ad askanews il General manager del resort, l’italiano Rico Paoletti – è una proprietà secondo me unica a Mauritius, e offre un terreno di gioco eccezionale con i vari punti mare, le diverse spiagge, la dimensione del resort e la capacità di accoglienza con una ristorazione per noi italiani non indifferente. È l’unico resort nell’Oceano Indiano della categoria 4 stelle superior che offre sei punti di ristorazione”.Con un investimento da 20 milioni di euro, il resort mauriziano ora propone diverse novità e valorizza ulteriormente la propria posizione, oltre che la volontà di offrire un servizio curato e consapevole. “Lo Shandrani di oggi secondo me – ha aggiunto il GM – ha qualche punto indiscutibilmente interessante. Il primo è che abbiamo fatto un piano di formazione a 360 gradi al 100% del nostro team, realizzando una sorta di record visto che parliamo di più di 600 persone. Ci siamo concentrati soprattutto sul definire il senso del dettaglio, che significa curare qualsiasi minima attenzione nei confronti dell’ospite, dettaglio tangibile che secondo me sta davvero facendo la differenza. La seconda cosa su quale farei un highlight è stata la capacità dello chef di ristrutturare tutti i menu della cucina. Dopo, ovviamente ci sono le altre novità, come il nuovissimo ristorante a buffet e la ridefinizione degli altri 5, il restyling di tutte le camere in chiave trppical chic, le nuove rooftop con una terrazza che permette una visione a 360° sul parco marino e sulla spiaggia ‘selvaggia’ e la zona adult-only, Shandrani for 2, oggi di grande tendenza, con ristorante e bar dedicati”.Altro aspetto centrale in tutto l’ecosistema di Beachcomber è quello della sostenibilità, sia a livello sociale, e anche allo Shandrani si sostengono progetti per le comunità locali, sia a livello di ambiente, perché la natura è un punto di forza del resort. “Secondo me per il cliente italiano – ha concluso Rico Paoletti – questo è il resort ideale. Perché? In sintesi l’italiano si mette l’asciugamano in spalla, prende una bottiglia d’acqua e ha delle spiagge chilometriche dove si può allontanare della struttura in tutta sicurezza senza incontrare un cane o un gatto”.Anche questa possibilità di vivere le spiagge in modo diverso è una delle caratteristiche che definiscono lo Shandrani Beachcomber, protagonista in un’isola che è sempre più al centro del turismo internazionale.