Maurizio Battista Show al Teatro Olimpico: “Tre mesi, mi cacceranno”

Tra i big della commedia della nuova stagione appena annunciata

Roma, 10 set. (askanews) – “Siamo qua dall’11 dicembre al 16 febbraio con questo spettacolo MB Show, che settimanalmente cambia una parte del cast, ci saranno delle special guest. Andiamo un po’ sul varietà antico, la sala sarà completamente diversa, stiamo tre mesi, che non è poco, anche in una veste di Natale, c’è da divertirsi. Però magari tu vieni dopo 2 settimane e non vedi più quello che hai visto, nemmeno a me perché mi hanno cacciato. Sempre diverso, è la vita… Tutti i giorni escluso il lunedì. Sai perché non ti dico gli ospiti? Perché non li so! In bocca al lupo al Teatro Olimpico e buona stagione”: così Maurizio Battista parlando del suo inedito “MB Show il gran varietà”, in cartellone dall’11 dicembre al 16 febbraio al Teatro Olimpico a Roma, tra i grandi nomi della commedia – assieme a Massimo Lopez e Tullio Solenghi (dal 20 novembre al 1 dicembre), Lillo e Greg in Prima nazionale con MOVIe ERCULeO (dal 19 febbraio al 9 marzo) – della nuova stagione appena annunciata.Riparte dal 19 settembre la nuova stagione del Teatro Olimpico: 39 spettacoli di cui 14 in abbonamento per una programmazione che spazia dalle rappresentazioni più tradizionali alle più innovative, attraversa la danza, il musical, la musica e arriva alla comicità, da quella più classica alla più irriverente. E non mancano i nomi della nuovascena: il giovane romano Emiliano Luccisano, superstar dei social e non solo, arriva dal 14 al 16 aprile. Esperienze D.M. – Seconda Stagione, con i content creator e fenomeni YouTuber Awed, Dadda e Dose (4 e 5 novembre). Ancora, ecco lo stand-up comedian Filippo Giardina (3 ottobre) e Dado (30 aprile).