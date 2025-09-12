venerdì, 12 Settembre , 25

Stephen King: “Charlie Kirk voleva lapidare i gay”. Poi si scusa e cancella

Brasile, folla in festa per condanna Bolsonaro: “Giustizia è fatta!”

La volta buona, Alberto Rossi: “Ho rischiato di perdere mia figlia per una sinusite”

Israele-Palestina, Assemblea generale Onu approva la soluzione a due Stati senza Hamas

Maurizio Crozza si trasforma in Roberto Fico a colloquio con De Luca

Maurizio Crozza si trasforma in Roberto Fico a colloquio con De Luca

Nuovo personaggio per ripartenza di Fratelli di Crozza, dal 3 ottobre

Roma, 12 set. (askanews) – In occasione della ripartenza del one man show Fratelli di Crozza, il comico genovese Maurizio Crozza veste i panni del neo-candidato alla Regione Campania, Roberto Ficom impegnato a chiedere consigli al Presidente della Regione Vincenzo de Luca.”Fratelli di Crozza” torna da venerdì 3 ottobre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros.”Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.

