Maurizio Pescarini rileva la guida di Facile.it

Già Ad di Genertel

Roma, 2 ott. (askanews) – Da ieri è Maurizio Pescarini a guidare Facile.it, piattaforma di intermediazione e comparazione di prezzi di assicurazioni, prestiti, mutui, tariffe internet casa, energia, telefonia e noleggio auto. Secondo quanto riporta un comunicato, Pescarini subentra nel ruolo di amministratore delegato (Ceo) a Tobias Stuber, alla guida dell’azienda dall’aprile del 2021 fino al 30 settembre 2023.

“Sono contento di essere entrato ufficialmente a far parte di questo team eccellente – ha dichiarato Pescarini -. Facile.it è un’azienda che negli ultimi anni è cresciuta a ritmi vertiginosi, diventando il secondo unicorno in Italia e riuscendo ad affermarsi come brand leader nel nostro Paese grazie ad una missione chiara: permettere ai suoi utenti di risparmiare facilmente tempo e denaro. Credo fortemente nel potenziale dell’azienda e il mio obiettivo sarà proprio quello di contribuire al suo successo e alla sua prossima fase di crescita”.

Pescarini vanta 25 anni di lavoro nel settore assicurativo e bancario, più recentemente come Ceo di Genertel e GenertelLife, dove ha gestito con successo una significativa trasformazione digitale, generando valore per i clienti e tutti gli stakeholder. Dopo un primo percorso in consulenza presso Accenture, ha ricoperto ruoli di leadership in Aviva, Banca Monte dei Paschi di Siena e Generali, sempre con particolare attenzione alla crescita e all’innovazione dei modelli di business digitali.