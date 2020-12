Mayer trionfa nella discesa libera di Bormio, Paris sfiora il podio

BORMIO (ITALPRESS) – Matthias Mayer doma la temibile pista dello Stelvio e si aggiudica il secondo atto della due giorni di Bormio. L’austriaco, campione olimpico di specialità nel 2014, torna al successo in discesa libera, il sesto in carriera a distanza di pochi mesi dall’ultima affermazione a Kvitfjell: “Arrivare con pochi centesimi di vantaggio in una discesa così lunga è incredibile. Sono felicissimo, anche se tutti hanno fatto una grande gara”. Una classifica strettissima a differenza del superG di ieri vinto da Ryan Cochran-Siegle: Mayer comanda un ordine d’arrivo che lo vede precedere il connazionale Vincent Kriechmayr di soli 4 centesimi e lo svizzero Urs Kryenbuehl di 6.

