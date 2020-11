Mazzola: “Juve ancora favorita per lo scudetto, Napoli in lotta e tra le prime quattro”

L’ex calciatore e figlio del mito Valentino, Sandro Mazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi al portale ilgiornale.it sul campionato italiano.

Le parole di Sandro Mazzola

“Non capisco cosa sta succedendo all’Inter in questa prima parte di stagione, da lontano è difficile capire le dinamiche. Iniziano pure bene la partita, ma poi si perdono strada facendo. La squadra è forte, bisognerebbe essere nello spogliatoio per capirci qualcosa. Non credo che il maggior responsabile sia Conte. Ho qualche dubbio sullo scudetto, ma mai dire mai. La favorita dello scudetto è ancora la Juve, mai il Milan. Da buon interista i cugini devono restare sempre dietro. La mia classifica finale è: una tra Inter e Juve, Napoli, Lazio e poi il Milan, fuori dalla Champions”.

