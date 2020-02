Mazzola: “L’Inter ha sbagliato a vendere Politano, Gattuso in nerazzurro…”

Sandro Mazzola, storica bandiera del passato dell’Inter, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Il Napoli torna a fare il Napoli e deve ringraziare Gattuso. Lui non guarda in faccia a nessuno ma guarda avanti e ti trasferisce la sua mentalità. Io non mi sarei privato di Politano a cuor leggero, se fossi stato il club nerazzurro: è un calciatore che mi piace. Io mi aspetto una grande partita tra Napoli ed Inter”.

Mazzola: “Mi piacerebbe Gattuso sulla panchina dell’Inter”

“Mi piace molto Gattuso per come prepara ed interpreta la partita. Se venisse all’Inter non mi dispiacerebbe, mi piace davvero molto. Qualcosa di nuovo all’Inter non farebbe male”.

