McDonald’s ha lanciato il suo primo hamburger vegano

AGI – McDonald’s cede al vegan e annuncia il lancio di un nuovo hamburger a base vegetale. Il nome – “McPlant” – è già tutto un programma e l’obiettivo è andare incontro al crescente numero di persone che non mangiano carne.

McDonald’s era rimasto indietro nella gara con Burger King, che era stato il primo a lanciare una versione vegetariana del suo iconico hamburger “Whopper” nell’aprile 2019.

Altre catene come Dunkin Donuts o Starbucks si sono già lanciati nel mercato vegan e McDonald’s aveva testato un hamburger a base vegetale in Canada in collaborazione con la società Beyond Meat,

