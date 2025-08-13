mercoledì, 13 Agosto , 25
mcenroe-esalta-sinner:-“e-una-combinazione-tra-agassi-e-djokovic”
McEnroe esalta Sinner: “È una combinazione tra Agassi e Djokovic”

McEnroe esalta Sinner: “È una combinazione tra Agassi e Djokovic”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMcEnroe esalta Sinner: "È una combinazione tra Agassi e Djokovic"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Patrick McEnroe ‘innamorato’ di Jannik Sinner. L’ex tennista statunitense, fratello di John, si è rivelato un grande tifoso dell’azzurro, impegnato oggi, mercoledì 13 agosto, negli ottavi di finale di Cincinnati contro il francese Adrian Mannarino. McEnroe, che segue ancora il tennis come opinionista, si è voluto lanciare in un paragone importante per definire il gioco di Sinner. 

“Sinner è una combinazione di Agassi e Djokovic”, ha scritto sul proprio profilo X, “davvero davvero forte”. Non è la prima volta che l’azzurro viene paragonato al campione serbo, il tennista più vincente di tutti i tempi. Qualche settimana fa era stato infatti Boris Becker a sottolineare la somiglianza tra i due, riconoscendo a Sinner un’evoluzione nel gioco rispetto a Djokovic: “Jannik è un Nole 2.0”, aveva detto a al podcast di Andrea Petkovic ‘Mind, Set, Win’, presentando l’inizio della stagione sul cemento, la superficie preferita sia da Sinner che da Djokovic. 

Agli US Open 2025, ultimo Slam dell’anno che partirà il prossimo 24 agosto, Sinner arriverà da campione in carica, avendo trionfato nel 2024 battendo il ‘padrone di casa’ Taylor Fritz in finale, mentre Djokovic andrà a caccia del suo 25esimo titolo Slam. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.