venerdì, 6 Marzo , 26

Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara all'esordio a...

Cos’è il Muos: le parabole in Sicilia che guidano droni, missili e sottomarini all’attacco in Iran

(Adnkronos) - Nel cuore della Sicilia, a pochi...

Ucraina, Zelensky in visita nel Donetsk: “Russia prepara offensiva primavera”

(Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si...

Energia, Key 2026 chiude con +10% di presenze totali

(Adnkronos) - Tre giornate di grande esposizione,...
HomeAttualitàMeat sounding, produttori plant based: da Ue scelta di buon senso
Attualità

Meat sounding, produttori plant based: da Ue scelta di buon senso

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Milano, 6 mar. (askanews) – Il gruppo prodotti a base vegetale di Unione italiana food, associazione di categoria aderente a Confindustria, esprime soddisfazione per la decisione del trilogo Ue sull’uso dei termini legati alla carne per la categoria del plant based. “Questa scelta è un risultato di buon senso che premia la trasparenza dei prodotti a base vegetale, a partire dalle denominazioni attuali e dalle loro etichette. La versione approvata della legge, pur limitando l’uso di alcuni termini, non esclude denominazioni come ‘burger’, ‘salsiccia’ o ‘polpette’ per i prodotti a base vegetale, evitando sia di penalizzare chi da anni sceglie questi prodotti che di creare confusione fra consumatori attenti e consapevoli. È stato compreso chiaramente che, tali denominazioni, sono riferite a una forma del prodotto e a una loro lavorazione, non al contenuto, e questo è sicuramente positivo”.

Nella serata di giovedì il Consiglio e il Parlamento europei hanno raggiunto un’intesa in trilogo sul cosiddetto meat sounding vietando l’uso di 31 termini legati alla carne per i prodotti a base vegetale (o, in un futuro, a base di cellule coltivate) che riguardano prevalentemente specie animali o tagli specifici come il filetto o il fegato. Se questo è quello che ha ottenuto il mondo legato alla produzione delle carni, dal canto suo il comparto del plant based ha ottenuto l’ok a continuare a utilizzare termini come burger e salsiccia, le principali denominazioni commerciali che finora sono state utilizzate per indicare i cibi vegetali. L’intesa infatti prevede che preparati come hamburger o salsicce possano essere a base di carne o contenere altri prodotti di origine vegetale.

“Le marche di prodotti a base vegetali aderenti a Unione italiana food comunicano i propri prodotti con modalità e denominazioni chiare, auto esplicative, nel pieno rispetto delle norme, con etichette che permettono al consumatore di reperire e scegliere facilmente sugli scaffali, senza rischi di confusione, i prodotti che vogliono portare in tavola. Questa decisione è in linea con la necessità di favorire la transizione proteica senza barriere burocratiche. Siamo lieti che il legislatore abbia riconosciuto che l’identità di un prodotto non risiede nel suo nome, ma nei suoi ingredienti e nel suo impatto”, conclude il Gruppo prodotti a base vegetale di Unione italiana food.

Previous article
Famiglia nel bosco, Meloni: decisione ideologica, sono senza parole
Next article
Famiglia nel bosco, Meloni: basta arbitrio magistratura, toghe hanno dimenticato i loro limiti

POST RECENTI

Attualità

Famiglia nel bosco, Meloni: basta arbitrio magistratura, toghe hanno dimenticato i loro limiti

Roma, 6 mar. (askanews) – "Una magistratura che pretenda di sostituirsi" ai genitori "ha dimenticato i suoi limiti". Lo scrive su facebook la premier Giorgia...
Attualità

Famiglia nel bosco, Meloni: decisione ideologica, sono senza parole

Roma, 6 mar. (askanews) – "Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la ‘famiglia nel bosco’, mi lasciano senza parole. Dopo aver deciso di...
Attualità

Il Consorzio Garda Doc porta a ProWein anche i nuovi vini low alcol

Milano, 6 mar. (askanews) – Il Consorzio Garda Doc presenterà a ProWein 2026 i nuovi vini low alcol previsti dal recente aggiornamento del Disciplinare di...
Attualità

Iran, Schnabel (Bce): balzo energia aumenta incertezza su inflazione

Roma, 6 mar. (askanews) – La fiammata dei prezzi di petrolio e gas innescata dalla guerra in Iran "rende più incerto il percorso dell’inflazione. Tuttavia,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.