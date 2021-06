MEC will train 500,000 teachers in financial education

By João Marcelo

SAO PAULO – The Ministry of Education (MEC) and the Real Estate Securities Commission (CVM) signed a partnership that will qualify around 500,000 public and private teachers in financial education. According to the Mec, the courses will start in July and will be part of the continuing curriculum for teacher education in the basic network. The idea is to prepare classroom professionals so that they can develop in students skills aimed at financial health and entrepreneurship.

The proposal is to include the subject in the subjects that already exist in the curriculum, without the need to create a new subject. The courses will be refresher with a workload from 40 hours and will take place in the EaD modality. The agreement between CVM and MEC will last for 3 years. According to data from the Ministry of Education, Brazil currently has 2.3 million teachers in basic and elementary education. The ministry’s estimate is to reach at least 25% of these professionals.

“The courses will address the following topics: savings training, conscientious consumption, investment guidance, protection against financial fraud, development of habits and attitudes that contribute to financial well-being”, explains Renato Brito, director of teacher training and appreciation education professionals from the Ministry of Education. According to a note, CVM is responsible for providing the course’s learning infrastructure, for which a digital teaching platform will be developed. The Ministry of Education will be responsible for encouraging teachers and publicizing the platform.

SAN PAOLO DEL BRASILE – In Brasile il ministero dell’Istruzione e la Commissione per la sicurezza finanziaria del governo hanno siglato una partnership che promette di formare nell’educazione finanziaria quasi 500mila professori della rete pubblica e privata. Secondo il ministero, i corsi avranno inizio a luglio e faranno parte di un curriculum continuativo di formazione per i professionisti della rete di base. L’idea è preparare gli insegnanti a sviluppare negli alunni capacità rivolte alla salute finanziaria e all’imprenditorialità.

La proposta prevede che le questioni relative a questi temi vengano incluse nelle discipline che già esistono nei corsi scolastici, senza che sia necessaria la creazione di una nuova materia ad hoc. I corsi inizieranno con 40 ore e si svolgeranno da remoto. L’accordo tra il ministero e la Commissione ha una durata di tre anni. Stando ai dati del ministero dell’Istruzione, in Brasile ci sono 2,3 milioni di insegnanti delle scuole di base ed elementari. L’aspettativa del governo è raggiungere almeno un quarto di questi professionisti.

“I corsi toccheranno queste tematiche” ha spiegato Renato Brito, direttore della formazione dei docenti e della valorizzazione dei professionisti dell’educazione del ministero: “Addestramento al risparmio, consumo consapevole, orientamento agli investimenti, protezioni contro le frodi finanziarie, sviluppo di abitudini e attitudini che contribuiscano al benessere finanziario”. Stando a una nota, la Commissione è responsabile di fornire le infrastrutture necessarie per i corsi, per i quali verrà sviluppata una piattaforma di insegnamento digitale ad hoc. Il ministero si occuperà invece di esortare gli insegnanti a promuovere l’utilizzo di questo strumento.

SAO PAULO – O Ministério da Educação (MEC) e a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) fecharam uma parceria que irá qualificar cerca de 500 mil professores da rede pública e privada em educação financeira. De acordo com o MEC, os cursos terão início em julho e farão parte do currículo continuado de formação de professores da rede básica. A ideia é preparar os profissionais da sala de aula para que desenvolvam nos alunos habilidades voltadas para a saúde financeira e o empreendedorismo.

A proposta é incluir o assunto nas disciplinas que já existem no currículo, sem que seja necessária a criação de uma nova matéria. Os cursos serão de atualização com carga horária a partir de 40h e acontecerão na modalidade de EaD. O acordo entre CVM e MEC terá duração de 3 anos. De acordo com dados do Ministério da Educação, o Brasil tem atualmente 2,3 milhões de professores nos ensinos básico e fundamental. A estimativa do ministério é atingir pelo menos 25% desses profissionais.

“Os cursos abordarão as seguintes temáticas: formação de poupança, consumo consciente, orientação a investimentos, proteção contra fraudes financeiras, desenvolvimento de hábitos e atitudes que contribuam para o bem-estar financeiro”, explica Renato Brito, diretor de formação de docentes e valorização dos profissionais da educação do Ministério da Educação. Segundo nota, a CVM tem a responsabilidade de fornecer infraestrutura de aprendizagem do curso, para isso será desenvolvida uma plataforma digital de ensino. Ao Ministério da Educação caberá incentivar os professores e divulgar a plataforma, além de articular a inclusão do conhecimento nas escolas.

