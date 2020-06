L’emergenza degli ultimi mesi ha fatto emergere l’importanza della trasformazione digitale per l’innovazione e per il futuro stesso di un Paese. Smartworking ed e-learning hanno messo in luce la necessità di piattaforme robuste e facili da usare per l’implementazione di processi condivisi e distribuiti. Scuole, aziende, e servizi si sono dovuti adeguare velocemente ad un nuovo modo di lavorare e interagire, che ha mostrato molti lati positivi anche come modalità strutturale e integrata, complementare alle attività in presenza. Diverse sono state le piattaforme che hanno contribuito a fornire gli strumenti per queste esigenze, tra queste la piattaforma di Edicola Digitale VoloEasyReader che ha consentito a centinaia di utenti di continuare a fruire di tutte le notizie necessarie per il loro lavoro con la stessa qualità e tempestività di sempre.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Media Intelligence, per Volocom da sei anni crescita a due cifre proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento