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Media, presentata a New York “America Oggi News Agency”
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Media, presentata a New York “America Oggi News Agency”

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New York, 17 mar. (askanews) – America Oggi, la storica testata quotidiana del New Jersey fondata nel 1988 (acquistata da VNY Media Corp. nel 2025), torna a nuova vita come “America Oggi News Agency”. La nuova agenzia di stampa è stata presentata ai media al 112 East 71st St., Suite 1A, New York NY 10021. America Oggi vuole essere un nuovo strumento di informazione digitale dall’America in italiano e in inglese dedicato al business, alla cultura, allo sport, alla scienza e alle istituzioni italiane e italoamericane.

L’agenzia opererà in stretta sinergia con La Voce di New York e Radio ICN (che fanno parte della stessa piattaforma di VNY Media Corp.) e si propone come uno strumento di riferimento per gli operatori economici e culturali che vogliono sviluppare le proprie attività negli Stati Uniti e per gli investitori italiani alla ricerca di opportunità concrete in USA. America Oggi intende diventare anche un aggregatore di notizie per l’ampia rete delle associazioni italoamericane e per le istituzioni del Sistema Italia presenti in America.

L’obiettivo principale è garantire, con un minimo di 100 lanci a settimana (300 lanci entro fine anno), una diffusione capillare e tempestiva di tutte le iniziative esistenti. Lo scopo è valorizzare il contributo delle piccole, medie e grandi imprese e di figure italiane di rilievo del mondo scientifico, economico, culturale e sportivo. Particolare attenzione sarà dedicata al fenomeno delle start-up e dell’Intelligenza Artificiale.

“America Oggi News Agency  spiega il President/Editor in Chief Giampaolo Pioli  vuole diventare una piattaforma dinamica, aperta ai contributi dei lettori e degli operatori del settore invitandoli a segnalare eventi, attività e progetti di interesse per arricchire la rete del grande osservatorio italiano in America. Era uno strumento che negli Stati Uniti mancava e che si completerà con la produzione di video e podcast”.

America Oggi News Agency sarà disponibile sia su piattaforma web dedicata sia sui principali concentratori di agenzia italiani. Allo stesso tempo lavorerà per rafforzare la rete di distribuzione negli Stati Uniti verso media, enti e associazioni in tutto il Nord America.

Foto: Terry W. Sanders

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