Media USA: Putin vuole il Donbass per la pace. Trump: “Lo vedrò molto presto”

Roma, 8 ago. (askanews) – Come riportano i media USA il presidente Donald Trump ha dichiarato che incontrerà “molto presto” il presidente russo Vladimir Putin e ha anticipato i termini di un potenziale accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina.

“Incontrerò molto presto il presidente Putin”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca: “Sarebbe stato prima, ma immagino che ci siano misure di sicurezza che, purtroppo, devono essere prese”, ha continuato, aggiungendo che Putin “vorrebbe incontrarmi il prima possibile”.

Trump ha detto che avrebbe condiviso “un po’ più tardi” ulteriori dettagli sugli sforzi della sua amministrazione per garantire un accordo di pace, nonché un luogo “popolare” per i colloqui con Putin.

“Molte persone stanno morendo, e penso che ci stiamo avvicinando molto, e lo annunceremo più tardi, avremo un incontro con la Russia – inizieremo con la Russia, e annunceremo il luogo”, ha detto Trump: “I leader europei vogliono la pace” in Ucraina: “Credo che anche il presidente Putin voglia la pace, così come Zelensky. Il mio istinto mi dice che abbiamo una possibilità di raggiungere la pace”.

Intanto secondo il Wall Street Journal Putin ha presentato questa settimana all’amministrazione Trump una proposta radicale per un cessate il fuoco in Ucraina, chiedendo importanti concessioni territoriali da parte di Kiev – e una spinta per il riconoscimento globale delle sue rivendicazioni – in cambio della cessazione dei combattimenti. Lo hanno riferito funzionari europei e ucraini.

I funzionari europei hanno espresso una serie riserve sulla proposta, che richiederebbe all’Ucraina di cedere l’Ucraina orientale, in particolare il Donbass, senza che la Russia si impegni a fare molto altro che cessare i combattimenti.

L’offerta, che Putin ha trasmesso mercoledì all’inviato speciale statunitense Steve Witkoff a Mosca, ha scatenato una corsa diplomatica per ottenere maggiori chiarimenti sui dettagli della proposta.