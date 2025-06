media-usa:-“trump-valuta-seriamente-di-attaccare-l’iran”

ROMA – Nella Situation Room della Casa Bianca il presidente Trump ha convocato d’urgenza il suo staff per la Sicurezza nazionale per fare presumibilmente il punto sulla guerra in corso tra Israele e Iran.

Tre funzionari informati del dossier all’agenzia statunitense Axios hanno dichiarato che il presidente starebbe “seriamente valutando di entrare in guerra” al fianco dell’alleato israeliano, e per “lanciare un attacco contro gli impianti nucleari iraniani, in particolare contro l’impianto sotterraneo di arricchimento dell’uranio a Fordow”. Questo si trova a novanta metri sotto una montagna, a un centinaio di chilometri da Teheran, e rappresenterebbe un centro chiave per il presunto programma nucleare di Teheran. Nel primo attacco che Israele ha condotto nella notte tra il 13 e il 14 giugno, le forze di Tel Aviv non sarebbero riuscite a scalfirlo. Solo gli Stati Uniti sarebbero infatti in possesso della potenza di fuoco necessaria a penetrare quella profondità ed espugnare la “gabbia” in cemento armato che lo protegge.

Axios aggiunge che il rientro anticipato di Trump dal vertice del G7 sarebbe proprio legato alla necessità di “concentrarsi sull’Iran” e ricorda che ai giornalisti sull’Air Force One il presidente ha dichiarato di non essere interessato a un “cessate il fuoco”, ma a una “vera fine” della guerra e del programma nucleare iraniano. Infine, l’agenzia riporta che “la Casa Bianca ha discusso l’idea di incontrare direttamente gli iraniani questa settimana”, ma Trump avrebbe affermato che “dipenderà da cosa accadrà quando tornerò a Washington”.

L’emittente Cnn, citando a sua volta funzionari qualificati, conferma le stesse informazioni di Axios; inoltre, citando fonti interne, fa sapere che l’esercito degli Stati Uniti “si sta preparando all’eventualità che il presidente Donald Trump decida di ordinare all’aeronautica militare di rifornire di carburante i caccia israeliani durante i loro attacchi sull’Iran”. Sarebbe per questa ragione che “negli ultimi giorni più di 30 aerei cisterna per il rifornimento in volo sono stati inviati nella regione”.

