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Mediaset – Gruppo MFE entra in Nuvola Zero

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L’inizio di una nuova fase per l’azienda emiliana

Modena, 3 lug. (askanews) – Mediaset – Gruppo MFE, attraverso Ad4Ventures, entra nella compagine societaria di Nuvola Zero. L’operazione, effettiva dal 1° luglio, apre una nuova fase per l’azienda emiliana, attiva nello sviluppo di alimenti destinati a specifiche esigenze nutrizionali. Ne ha parlato Cesare De Stefano, CEO di Nuvola Zero: “Per Nuvola Zero significa soprattutto accelerare nella comunicazione, sulla distribuzione, sullo sviluppo di nuovi prodotti e sulla crescita del brand. Restiamo sempre imprenditoriali con la stessa visione, entrando però in una fase più strutturata e molto più ambiziosa”.Fondata nel 2019 da un progetto di ricerca avviato nel 2013, Nuvola Zero ha ampliato negli anni la propria presenza sul mercato, affiancando allo sviluppo dei prodotti un progressivo rafforzamento della rete distributiva.”Abbiamo intercettato un bisogno reale: mangiare meglio e con gusto, senza però vivere l’alimentazione con una rinuncia. Poi chiaramente si è giunta l’innovazione della nostra ricetta, l’attenzione alla qualità e la capacità distributiva che viene dalla nostra esperienza” ha aggiunto De Stefano.Parallelamente alla crescita dell’attività, l’azienda ha investito nella tutela della proprietà intellettuale.”Brevetti, tecnologie proprietarie e marchi registrati ci permettono di differenziarci e di dare ancora più valore al brand. Proteggere il nostro lavoro costruito nel tempo è importantissimo. In questo mercato, che è comunque sempre più competitivo e in cerca di innovazione, la proprietà intellettuale è fondamentale” ha continuato De Stefano.Un’operazione che conferma la solidità del progetto e rafforza la volontà di Nuvola Zero di continuare nel proprio percorso di crescita.”Noi vogliamo continuare a portare Nuvola Zero oltre il singolo prodotto e alla singola categoria merceologica. Stiamo costruendo, da ormai tanti anni, una piattaforma alimentare innovativa, riconoscibile e capace di parlare ai mercati esteri come a quelli italiani” ha concluso De Stefano.Confermata quindi l’ambizione dell’azienda di voler diventare un punto di riferimento internazionale nell’innovazione alimentare, valorizzando ricerca, proprietà intellettuale e know-how italiano in un numero sempre maggiore di mercati.

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