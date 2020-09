AGI – Tim solleva dubbi sull’ingresso di Mediaset nella società dove confluira’ la Rete unica. “Sulla partecipazione di altri operatori – ha detto l’amministratore delegato della società, Luigi Gubitosi al Forum Ambrosetti di Cernobbio – abbiamo sempre pensato ad altri operatori di Tlc e auspichiamo che altri operatori del settore, come fatto da Fastweb” arrivino, mentre “operatori di contenuti (come Mediaset, ndr.) non necessariamente saranno azionisti della società”. Ovviamente “se ci fosse l’interesse di qualcuno sarebbe valutato, ma non industrialmente parlando”.

I calcoli di Mediaset

“Non mi e’ evidente il vantaggio di un fruitore di contenuti a partecipare”

L’articolo Mediaset parteciperà alla Rete Unica? “Non è mica Netflix”, dicono da Tim proviene da Notiziedi.

