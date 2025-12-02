martedì, 2 Dicembre , 25

Mediaworld passa ai cinesi: JD.com si assicura l’85% della tedesca Ceconomy

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 2 dic. (askanews) – JD.com, gigante cinese dell’ecommerce, si è assicurato l’85,2% del capitale di Ceconomy – azienda leader in Europa nel settore dell’elettronica di consumo proprietaria di MediaMarkt, MediaWorld e Saturn – al termine dell’offerta pubblica di acquisto.

Al termine, infatti, del periodo di accettazione supplementare, JD.com ha annunciato oggi che sono state consegnate 290.228.196 azioni nell’ambito della sua Opa volontaria in contanti lanciata su tutte le azioni in circolazione di Ceconomy. JD.com si è quindi assicurata il 59,8% del capitale e dei diritti di voto che, unitamente alla quota mantenuta dal futuro partner, Convergenta, si traduce in una partecipazione totale dell’85,2%. Convergenta, azionista della famiglia fondatrice di Ceconomy, manterrà una partecipazione del 25,35% dopo l’Opa.

“Apprezziamo la forte risposta degli azionisti che hanno scelto di accettare l’offerta di JD.com sulla base della nostra raccomandazione”, ha commentato Kai-Ulrich Deissner, Ceo di Ceconomy. “Questo traguardo ci avvicina alla creazione dell’azienda che vogliamo essere in futuro, a vantaggio dei nostri clienti e dipendenti. Con JD.com come nostro partner, saremo in grado di accelerare l’attuale traiettoria di crescita di Ceconomy e rafforzare ulteriormente la nostra posizione di piattaforma omnicanale leader in Europa per l’elettronica di consumo”.

La chiusura dell’Opa è ancora soggetta alle consuete condizioni dell’offerta, ovvero alle autorizzazioni per gli investimenti esteri in sospeso e all’autorizzazione per i sussidi esteri dell’Ue, che dovrebbero avvenire nella prima metà del 2026. Una volta completata l’Opa, JD.com potrebbe procedere alla revoca dalla quotazione di Ceconomy.

