Mediaworld ripropone la “Apple Night”: sconti dalle 21:00 alle 9:00 del 26 Aprile. Tra le offerte: iPhone 11 a 739€

E’ iniziata la Apple Night sul sito ufficiale di Mediaworld, che prevede 12 ore di sconti sui prodotti Apple. C’è qualcosa di molto interessante ma dovete approfittarne subito per due ragioni: il sito è stato letteralmente preso d’assalto, infatti si carica tutto molto lentamente e dovrete avere pazienza (come sempre in questi casi), le scorte non sono infinite, quindi “chi prima arriva meglio alloggia” .

I prodotti resteranno in sconto dalle 21:00 di oggi fino alle 9 di domani mattina,

