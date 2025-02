Medici di medicina generale nel Ssn, Schillaci: “Stiamo discutendo con le regioni”

ROMA – “Stiamo discutendo con le regioni, ancora non c’è una posizione unitaria. Credo ci chiariremo le idee nei prossimi giorni. Penso sia fondamentale avere i medici di medicina generale dentro le Case della comunità se vogliamo che la medicina territoriale parta. Non abbiamo alcuna preclusione rispetto a quelle che sono alcune delle richieste che hanno avanzato”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del convegno ‘Sostenibilità in radiologia: ricerca, innovazione e responsabilità’, organizzato alla Camera di Commercio di Roma dalla Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

Le parole del ministro sono giunte a commento del ventilato inserimento dei medici di medicina generale nel Servizio sanitario nazionale. “Non vogliamo certo togliere ai cittadini la possibilità di scegliere il medico con il quale poi si instaura un rapporto fiduciario. Come ho detto ieri- ha tenuto a precisare l’esponente del governo- la cosa che un po’ mi dispiace è che ogni volta che si prova a fare una riforma o a cambiare qualcosa, c’è chi dice che vogliamo privatizzare. Ribadisco- ha concluso Schillaci- che io e il governo non vogliamo privatizzare la sanità. Rimando quindi al mittente le accuse di privatizzazione, che non è mai stata fatta in questi due anni, e i medici di medicina generale non c’entrano nulla con eventuali privatizzazioni della sanità”.

