medicina-di-precisione,-da-prescrittomica-cure-su-misura-per-ogni-paziente

ROMA – Individuare la cura giusta per ogni malattia e per ogni paziente. Non è solo possibile, ma deve diventare sempre più realizzabile per tutti. Recentemente l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato un Position Paper dedicato alla medicina di precisione e all’appropriatezza della prescrizione farmacologica, indicando la necessità di integrare nella pratica clinica dati molecolari, informazioni cliniche e strumenti digitali di supporto decisionale. In questo contesto si inserisce il concetto di Prescrittomica, un modello che integra dati clinici, genomici e strumenti di analisi avanzata per supportare il medico nella scelta della terapia più appropriata per il singolo paziente. A spiegare meglio all’agenzia Dire questo approccio è il prof. Maurizio Simmaco, direttore del Centro di Medicina di Precisione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma.

COSA È PRESCRITTOMICA

Professore, che cos’è la Prescrittomica? “Il termine ‘prescrittomica’ indica l’applicazione integrata delle scienze ‘omiche’ (come genomica, trascrittomica e proteomica) insieme ai dati clinici e ai sistemi informatici avanzati per migliorare la scelta delle terapie farmacologiche. L’obiettivo non è sostituire il giudizio clinico del medico, ma fornire strumenti di supporto alla decisione terapeutica, in grado di integrare numerose informazioni biologiche e cliniche che caratterizzano ogni paziente. Questo approccio è particolarmente utile nella gestione della polifarmacoterapia, sempre più frequente in una popolazione che invecchia e convive con più patologie croniche”.

IL POSITION PAPER AIFA

Quali sono le indicazioni del Position Paper AIFA? “Nel Position Paper, pubblicato nel mese di febbraio, AIFA sottolinea l’importanza di sviluppare modelli di medicina di precisione che consentano di migliorare l’appropriatezza prescrittiva. L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare l’efficacia e la sicurezza delle terapie, dall’altro contribuire alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale riducendo eventi avversi e trattamenti non appropriati. In un Paese come l’Italia, dove circa un quarto della popolazione ha più di 65 anni e la presenza di più patologie croniche nello stesso paziente è sempre più frequente, la corretta gestione delle terapie rappresenta una delle principali sfide per il sistema sanitario”.

LA PERSONALIZZAZIONE DELLE TERAPIE

Parlando della medicina di precisione, in cosa consiste il lavoro del Centro di Medicina di Precisione del Sant’Andrea? “Il Centro di Medicina di Precisione del Sant’Andrea nasce proprio con l’obiettivo di supportare la personalizzazione delle terapie attraverso l’integrazione tra diagnostica molecolare, farmacogenomica e strumenti di analisi dei dati clinici. Le attività del centro comprendono: test genetici e genomici per caratterizzare le malattie; analisi farmacogenomiche per valutare la risposta individuale ai farmaci; valutazione delle interazioni farmaco-farmaco; monitoraggio delle concentrazioni plasmatiche dei farmaci (Therapeutic Drug Monitoring); supporto alla riconciliazione terapeutica nei pazienti con terapie complesse. Tutte queste attività vengono svolte in stretta integrazione con i clinici prescrittori, all’interno di percorsi multidisciplinari che permettono di interpretare correttamente i dati molecolari nel contesto clinico del paziente”.

APPLICAZIONI CONSOLIDATE IN DIVERSI AMBITI CLINICI

Ma in quali ambiti la medicina di precisione è già applicata al Sant’Andrea? “La medicina di precisione ha già trovato applicazioni consolidate in diversi ambiti clinici. Uno dei settori più avanzati è l’oncologia, dove l’analisi molecolare dei tumori consente di identificare terapie mirate e più efficaci. Un altro campo di applicazione rilevante è rappresentato dalla psichiatria, in particolare nei pazienti con disturbi resistenti al trattamento, nei quali la farmacogenomica può contribuire a ottimizzare la scelta e il dosaggio dei farmaci. Un ulteriore ambito in cui questi strumenti risultano particolarmente utili è quello dei pazienti complessi e politrattati, spesso affetti da più patologie croniche e sottoposti a numerose terapie farmacologiche. In questi casi l’integrazione tra dati genetici, clinici e farmacologici può aiutare a ridurre le interazioni tra farmaci e migliorare la sicurezza delle cure”.

TRASFORMAZIONE IN ATTO?

Medicina di precisione e prescrittomica: possiamo dire che la trasformazione è già in atto? “In molti centri clinici italiani alcuni elementi della medicina di precisione (come la farmacogenetica, il monitoraggio dei farmaci o la valutazione delle interazioni farmacologiche) sono già parte della pratica clinica. La vera innovazione consiste oggi nella capacità di integrare in modo sistematico queste informazioni, grazie anche all’utilizzo di piattaforme digitali e strumenti di analisi avanzata dei dati. In questo senso la prescrittomica rappresenta un’evoluzione naturale della medicina personalizzata: un approccio che non riguarda solo l’innovazione tecnologica, ma il modo stesso di concepire la terapia, sempre più orientata alle caratteristiche biologiche e cliniche del singolo paziente. Una trasformazione che può avvenire solo con la sinergia e la collaborazione tra istituzioni e clinici. Il percorso indicato da AIFA richiede una stretta collaborazione tra clinici, università, centri di ricerca e istituzioni sanitarie. Solo attraverso questa integrazione sarà possibile trasformare le potenzialità offerte dalla medicina di precisione in benefici concreti per i pazienti, migliorando al tempo stesso l’efficacia delle cure e la sostenibilità del sistema sanitario”.

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