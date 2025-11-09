domenica, 9 Novembre , 25

Cinema, Giuli: “Sguaiati attacchi Pd e M5S danneggiano la Ragioneria generale dello Stato”

(Adnkronos) - "Gli sguaiati attacchi personali di Pd...

Ryanair, nuove regole da mercoledì novembre: carta d’imbarco, cosa cambia

(Adnkronos) - Nuove regole per chi viaggia con...

Bologna-Napoli in campo oggi, match in diretta

(Adnkronos) - Napoli in campo a Bologna nel...

Gaza, Idf: “Corpo ostaggio consegnato a Croce rossa”

(Adnkronos) - La Croce rossa ha ricevuto i...
medicina,-salonia-(siu):-“urologo-punto-di-riferimento-per-salute-maschile”
Medicina, Salonia (Siu): “Urologo punto di riferimento per salute maschile”

Medicina, Salonia (Siu): “Urologo punto di riferimento per salute maschile”

UncategorizedMedicina, Salonia (Siu): "Urologo punto di riferimento per salute maschile"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Essere uomini è un compito impegnativo; esserlo nel 2025 lo è ancora di più. Oggi, infatti, la sfida più grande è imparare a prendersi cura di noi stessi, e farlo affidandoci agli altri. Molte delle nostre fragilità riguardano la sfera della genitorialità e dell’intimità. Questo non sorprende: per come la nostra società ci ha abituati — dal punto di vista culturale, sociale e perfino evolutivo — affidarsi, mostrare vulnerabilità, resta difficile. In questo percorso di consapevolezza, l’urologo è una figura di riferimento fondamentale. È lo specialista che si occupa delle fragilità maschili legate all’apparato urogenitale, ma anche un punto di riferimento per la salute maschile nel suo insieme. Affidarsi a lui deve diventare un gesto naturale, un atto di fiducia e di cura verso se stessi”. Lo ha detto Andrea Salonia, consigliere nazionale Società italiana di Urologia intervenendo al Congresso nazionale Siu a Sorrento che si chiude oggi 9 novembre. 

“È proprio su questo messaggio che la Società Italiana di Urologia lavora ogni giorno. Quest’anno, con la nostra nuova campagna di informazione, vogliamo ribadire un concetto semplice ma importante: andare dall’urologo significa volersi bene e prendersi cura delle proprie fragilità”, conclude. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.