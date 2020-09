AGI – Sta diventando un caso in Usa (e non potrebbe essere altrimenti, considerata l’imminenza del voto del 3 novembre per le presidenziali) la questione della salute di Donald Trump. Dopo il ‘tweet’ del presidente stesso, è intervenuta la Casa Bianca con una dichiarazione di Sean Conley, il medico personale del presidente, che ha assicurato che Trump è “in piena salute”.

“Posso confermare che il presidente Trump non ha subìto né è stato esaminato per alcun problema cerebrovascolare (ictus), o attacco ischemico transitorio (mini ictus) o qualsiasi emergenza cardiovascolare acuta, come è stato erroneamente riportato dai media”. “Il presidente è in piena salute e non ho dubbi sulla sua capacità di mantenere il rigoroso programma che lo attende.

L’articolo Medico personale Trump smentisce voci, “Niente ictus, è in piena salute” proviene da Notiziedi.

