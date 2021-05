Medio Oriente, 180 palestinesi feriti negli scontri in moschea con la polizia israeliana

ROMA – Sarebbero almeno 180 i manifestanti palestinesi rimasti feriti fino ad ora negli scontri con le forze di sicurezza israeliane che si stanno verificando dentro il complesso della Moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme. A riferirlo è l’organizzazione umanitaria Palestine Red Crescent Society (Prcs). Stando a quanto reso noto dalla Prcs, che è parte del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, almeno una delle persone ferite si trova in condizione critiche. Nella giornata di oggi i movimenti nazionalisti ebraici celebrano l’occupazione israeliana di Gerusalemme est a seguito della Guerra dei Sei giorni, nel 1967. Una mossa questa, non riconosciuta dalla maggioranza della comunità internazionale. Da giorni nella città, ritenuta santa dalle tre grandi religioni monoteiste, si susseguono scontri tra forze di sicurezza israeliane e attivisti palestinesi che protestano contro delle richieste di sgombero forzato ai danni di otto famiglie palestinesi residenti nel quartiere di Sheikh Jarrahm, in discussione oggi alla Corte suprema. Le Nazioni Unite hanno criticato gli sgomberi, affermando che sono parte di una politica che potrebbe essere anche ritenuta un “crimine di guerra”.

POLIZIA ISRAELIANA: “8MILA PALESTINESI BARRICATI CON ARMI NELLA MOSCHEA”

Secondo la polizia israeliana, riferisce il quotidiano locale Haaretz, almeno 8mila manifestanti palestinesi sarebbero barricati dentro la moschea di Al-Aqsa con pietre, sbarre di ferro e bottiglie incendiarie molotov. Sempre stando a Haaretz la polizia ha impedito l’accesso alla Spianata delle Moschee, dove si trova la moschea di Al-Aqsa, ad almeno 150 attivisti ebrei nel tentativo di evitare che le tensioni degenerino ulteriormente.

