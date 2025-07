medio-oriente,-a-gaza-ancora-morti-sebbene-israele-punti-a-“finire-la-guerra”

ROMA – Sono 82 le vittime palestinesi a Gaza nelle ultime 24 ore secondo il ministero della salute, di cui 12 in una scuola-rifugio colpita nella notte e altre 33 uccise nei pressi dei centri di distribuzione dei pacchi alimentari gestiti dal consorzio statunitense Gaza Humanitarian Foundation. All’emittente Al Jazeera, i testimoni hanno parlato di “scene dell’orrore” con “colpi d’arma da fuoco partiti senza motivo apparente”: “trecento i morti” in 48 ore, che le autorità locali attribuiscono all’esercito israeliano attraverso “26 massacri”.

Bilanci che arrivano mentre proseguono i tentativi di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas: la stampa israeliana evidenzia che ieri sera, sull’emittente pubblica Channel 12, per la prima volta è stato fatto riferimento a sforzi concreti da parte del governo per porre fine una volta per tutte alla guerra. La bozza di cessate il fuoco proposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che consiste in un cessate il fuoco di sessanta giorni e la restituzione di tutti gli ostaggi israeliani ancora prigionieri di Hamas, è in visione del gruppo politico militare, come ha confermato ieri in una nota, in cui è tornato a ribadire anche che un accordo è possibile solo se pone definitivamente fine alla guerra. Resta il nodo del destino del movimento. “Non c’è Hamas nel futuro di Gaza”, ha detto ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che sarebbe pronto a chiudere un’intesa prima del viaggio alla Casa Bianca di lunedì 7 luglio prossimo.

Parallelamente aumentano le accuse di crimini di guerra a carico del suo esecutivo: un’inchiesta in esclusiva del Guardian rivela che lunedì scorso, l’esercito israeliano ha sganciato una bomba bomba multiuso MK-82 da 230 chili contro l’affollato internet caffè Al-Baqa, sulla costa di Gaza, in cui sono morte 35 persone, tra cui anche dei minori. I frammenti rinvenuti nel cratere della deflagrazione sono stati esaminati da esperti contattati dal quotidiano britannico, secondo il quale l’arma impiegata, di fabbricazione statunitense, “è potente e indiscriminata, in grado di generare un’onda d’urto dirompente che sparpaglia schegge su un’ampia area”. Gli esperti di diritto internazionale interpellati sempre dal giornale hanno dichiarato che usare tale arma in una zona affollata di civili indifesi, tra cui bambini, donne e anziani, “è quasi certamente illegale e potrebbe costituire un crimine di guerra”. Il Guardian cita un portavoce dell’esercito israeliano, secondo cui “prima dell’attacco sono state prese misure per ridurre il rischio di danneggiare i civili utilizzando la sorveglianza aerea”.

