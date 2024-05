medio-oriente,-blinken:-“chiederemo-a-israele-misure-concrete”

Il segretario di Stato Usa: “Siamo determinati a scoraggiare qualsiasi escalation”

Roma, 2 nov. (askanews) – “Parleremo (con Israele, ndr) di misure concrete che possono e devono essere prese per ridurre al minimo i danni a uomini, donne e bambini a Gaza. E questo è qualcosa che gli Stati Uniti si sono impegnati a fare, non entrerò nei dettagli qui, ma è all’ordine del giorno”.Così il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken parlando alla stampa nella base aerea di Andrews prima di imbarcarsi per il suo nuovo viaggio verso il Medio Oriente.”Siamo determinati a prevenire l’escalation. Su ognuno di questi fronti che si tratti del Libano, del nord d’Israele, del sud del Libano, che si tratti della Cisgiordania o di qualsiasi altra parte della regione. Il presidente è stato molto chiaro pubblicamente e siamo stati molto chiari in quello che abbiamo condiviso in privato. Siamo stati molto chiari in alcune delle azioni che stiamo prendendo, perché siamo determinati a scoraggiare qualsiasi escalation”.