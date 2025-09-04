giovedì, 4 Settembre , 25

Medio Oriente, Herzog incontra Leone XIV: “Sono grato al Papa. Israle anela alla pace”

Di Redazione-web

di Vincenzo Giardina e Giusy Mercadante

ROMA – Papa Leone XIV ha ricevuto stamane in udienza Isaac Herzog, presidente di Israele: lo ha riferito la Santa Sede, con una comunicazione della sala stampa.

HERZOG: “ISRAELE ANELA ALLA PACE TRA I POPOLI DEL MEDIO ORIENTE”

Il presidente, dopo l’udienza in Vaticano, ha commentato l’incontro su X. “Sono profondamente grato a Papa Leone per la calorosa accoglienza ricevuta oggi in Vaticano. Soprattutto, Israele si sta impegnando in ogni modo possibile per riportare a casa gli ostaggi tenuti in brutale prigionia da Hamas”, ha scritto.

Nel suo messaggio, Herzog assicura che “Israele anela al giorno in cui i popoli del Medio Oriente – i Figli di Abramo – vivranno insieme in pace, collaborazione e speranza”. Poi torna a ribadire: “Tutti i leader di fede e di buona volontà devono unirsi nel chiedere l’immediato rilascio degli ostaggi, come primo e fondamentale passo verso un futuro migliore per l’intera regione”.

“ISRALE SI IMPEGNA A GARANTIRE LA LIBERTÀ RELIGIOSA PER TUTTE LE FEDI”

“Lo Stato di Israele- ha continuato – si impegna a garantire la libertà religiosa per tutte le fedi ed è determinato a continuare a lavorare per la pace, la tranquillità e la stabilità in tutta la regione. Israele è orgoglioso della sua comunità cristiana e si impegna a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità cristiane in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente”.

“L’ispirazione e la leadership del Papa nella lotta contro l’odio e la violenza, e nella promozione della pace nel mondo, sono preziose e vitali. Non vedo l’ora di approfondire la nostra cooperazione per un futuro migliore di giustizia e compassione”, conclude.

