medio-oriente,-i-media-israeliani:-netanyahu-da-trump-il-7-luglio

ROMA – Il primo ministro Benjamin Netanyahu è stato invitato dall’amministrazione Trump a recarsi a Washington il prossimo lunedì 7 luglio, nell’ambito dell’iniziativa degli Stati Uniti per trovare una soluzione politica nella Striscia di Gaza. Lo ha confermato una fonte della Casa Bianca alla testata The Times of Israel. L’iniziativa avviene all’indomani di un nuovo tentativo di negoziati tra le autorità israeliane e Hamas per raggiungere il cessate il fuoco.

I media israeliani fanno sapere che Netanyahu starebbe cercando di fare pressioni sul Qatar – tra i principali mediatori insieme all’Egitto – affinché prema a sua volta Hamas a rinunciare ad alcune richieste. Osama Hamdan, uno dei leader del gruppo, ad Al Jazeera ha riferito di aver presentato una bozza di accordo alle autorità di Tel Aviv, che però Netanyahu avrebbe bocciato: “Sta sabotando i negoziati”, ha detto.

Intanto secondo le autorità della Striscia, le ultime 24 ore sono state segnate da attacchi di un’intensità che non si registrava da settimane: come riferiscono i media internazionali, il bilancio è di 95 morti e comprende anche le 39 persone uccise in un raid compiuto nel pomeriggio di ieri dalla marina militare israeliana contro un internet caffè dove si stavano tenendo i festeggiamenti per la nascita di un bambino. Nel bombardamento contro il locale, che era anche punto di ritrovo per i cronisti dell’area, ha perso la vita un giornalista, portando a oltre 220 il bilancio degli operatori dei media uccisi dal 7 ottobre 2023, secondo quanto riferisce il Sindacato dei giornalisti palestinesi. Morti si sono registrate inoltre anche nei pressi dei punti di distribuzione degli aiuti umanitari della Gaza Humanitarian foundation.

Anche nella Cisgiordania occupata si continuano a registrare violenze e vittime. La stampa palestinese riferisce che soldati dell’esercito israeliano avrebbero aperto il fuoco, uccidendo due persone. Haaretz cita invece la Commissione Palestinese per gli Affari dei Detenuti, secondo cui un prigioniero palestinese di 22 anni è morto in un ospedale israeliano, il settimo a morire nello stesso carcere. Il giovane era in detenzione amministrativa, una condizione prevista dalla legge israeliana che consente di tenere in carcere senza accuse e senza processo persone genericamente ritenute sospette di poter compiere – o aver compiuto – reati violenti.

