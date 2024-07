ROMA – Ci sarà “una punizione severa” per il “regime sionista terrorista e criminale”: parole della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, diffuse dopo l’assassinio a Teheran del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. La dichiarazione del dirigente della Repubblica islamica, con le accuse nei confronti di Israele, sono state rilanciate dall’agenzia di stampa Irna. Khamenei aveva ricevuto Haniyeh a Teheran proprio ieri, in occasione del giuramento del nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian. I funerali del capo di Hamas sono previsti per domani nella capitale della Repubblica islamica, alle otto della mattina. In Iran sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale. Nella dichiarazione Khamenei definisce Haniyeh “un coraggioso e autorevole capo dei mujahideen palestinesi” aggiungendo che “si è ricongiunto con Allah” e che oggi “il grande fronte della resistenza è in lutto”.

L’articolo Medio Oriente, la Guida suprema dell’Iran avverte: “In lutto per Haniyeh, puniremo i sionisti” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it