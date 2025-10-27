Medio Oriente, l’Ue a Israele: “Si fermi, l’annessione della Cisgiordania è illegale”

del corrispondente Alessio Pisanò

ROMA – “Riguardo all’approvazione preliminare della Knesset sui territori della Cisgiordania, l’Unione europea continua ad avere una posizione di non riconoscimento della sovranità di Israele su questi territori occupati dal giugno del 1967”. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Anouar El Anouni, durante l’incontro quotidiano con la stampa tenutosi a palazzo Berlaymont, riguardo all’approvazione preliminare dell’annessione dei territori della Cisgiordania al parlamento israeliano. La proposta, votata con 25 voti favorevoli e 24 contro, porrebbe una violazione grave in termini di diritto internazionale e anche a riguardo degli accordi di pace ancora in corso fra lo Stato palestinese e quello israeliano. “Ricordiamo: l’annessione è illegale”, continua il portavoce El Anouni. “È una questione sancita secondo il diritto internazionale”.

