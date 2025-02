Medio Oriente, Mattarella: “Perseguire con ostinazione la soluzione dei due Stati”

ROMA – “Il ritorno alle ostilità non è foriero né di sicurezza futura per Israele, né, tantomeno, di soluzioni per il popolo palestinese, che versa, a Gaza, in condizioni drammatiche. Con ostinazione va ripetuto che il perseguimento della prospettiva due popoli-due Stati resta l’unica in grado di garantire una pace condivisa e sostenibile. Con grande apprezzamento desidero sottolineare lo straordinario aiuto umanitario degli Emirati Arabi Uniti in favore della popolazione di Gaza. È un impegno, quello per salvare vite umane, prestare soccorso ai feriti, che ci ha visto, ancora una volta, lavorare con orgoglio fianco a fianco”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo di Stato offerto in onore del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

MATTARELLA: TENERE APERTO DIALOGO E RIMUOVERE RANCORE

Il presidente Mattarella ha aggiunto che :”Abbiamo condannato con fermezza il disumano e vile attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas, che rinnova atrocità con il crudele spettacolo nella consegna degli ostaggi sopravvissuti e dei corpi di quelli uccisi, e abbiamo esercitato in questi mesi ogni sforzo perché le violenze del conflitto che vi ha fatto seguito, che hanno afflitto gravemente i civili, avessero fine. Oggi l’impegno non può che essere diretto a evitare una ripresa dei combattimenti, a tenere aperto il filo dei colloqui faticosamente costruito in questi mesi, a rimuovere i sedimenti di rancore”. “Il ritorno alle ostilità non è foriero né di sicurezza futura per Israele, né, tantomeno, di soluzioni per il popolo palestinese, che versa, a Gaza, in condizioni drammatiche”, ha rimarcato il capo dello Stato.

