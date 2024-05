medio-oriente,-tajani:-pieno-sostegno-all’anp-per-uno-stato-palestinese

“La soluzione dei due popoli e due Stati è il nostro obiettivo”

Roma, 25 mag. (askanews) – “Abbiamo ribadito il sostegno del governo italiano all’Autorità nazionale palestinese per la costruzione di uno stato palestinese che possa convivere in pace con Israele nei prossimi anni. La soluzione dei due popoli e due stati è il nostro obiettivo”.Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del suo incontro di oggi alla Farnesina con il primo ministro e ministro degli Esteri palestinese Mohammed Mustafa. “Ho ribadito la volontà di insistere perché ci sia un cessate il fuoco immediato” a Gaza “per portare aiuti alla popolazione palestinese. Ho ribadito che siamo contrari all’attacco a Rafah”, ha aggiunto il ministro. “Siamo altresì favorevoli, se lo richiederanno la Palestina e Israele, a partecipare a un’eventuale missione militare delle Nazioni Unite a guida araba per preparare il terreno ad una completa autonomia del futuro Stato palestinese”, ha confermato Tajani, aggiungendo di avere “ribadito l’impegno finanziario aggiuntivo di altri 15 milioni di euro per sostenere tutti gli aspetti umanitari”.