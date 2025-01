Medio Oriente, Tajani: presto invieremo i nostri carabinieri al valico di Rafah

Come parte della missione europea per la formazione della polizia dell’Anp

Bruxelles, 27 gen. (askanews) – “La notizia positiva è che ci sarà una missione militare europea di polizia al valico di Rafah”, nella Striscia di Gaza, “in cui ci sarà una presenza dei nostri carabinieri”, che partiranno “prossimamente”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla stampa al suo arrivo al Consiglio Affari esteri dell’Ue, oggi a Bruxelles.

I contingenti dei paesi europei, ha continuato Tajani, “partiranno tutti insieme dall’Italia con un volo delle nostre Forze armate, e quindi andranno a presidiare Il valico di Rafah e questo. E’ molto importante un impegno europeo, come abbiamo sempre chiesto, e anche un impegno dei nostri carabinieri, che sono sempre stati presenti, prima a Gerico, e adesso saranno ancora presenti” a Rafah.

Inoltre, nella Striscia di Gaza “probabilmente andranno ancora altri carabinieri. La richiesta fatta dalla precedente amministrazione americana per la formazione della polizia dell’Autorità nazionale palestinese era di circa 200 uomini; ne ho parlato ieri anche – ha riferito il ministro degli Esteri – con il nuovo segretario di Stato Usa Marco Rubio. Vedremo cosa si farà”.

“L’Italia – ha sottolineato Tajani – è pronta a essere sempre più presente in Medio Oriente da un punto di vista politico, ma anche con una presenza dei nostri militari in Palestina, adesso al valico di Rafah, e poi anche confermando la nostra presenza con l’Unifil in Libano, e con la missione bilaterale di formazione delle Forze Armate libanesi.