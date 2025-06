Medio Oriente, Von der Leyen: “L’Iran non può avere l’atomica”

dal nostro corrispondente Alessio Pisanò

BRUXELLES – “L’Iran non deve mai avere un’arma nucleare e abbiamo più volte espresso le nostre forti preoccupazioni riguardo ai suoi missili balistici: una soluzione diplomatica rimane il modo migliore nel lungo periodo per affrontare la questione”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla luce dell’escalation in Medio Oriente. Von der Leyen si trova a Kananaskis, in Canada, dove oggi comincia il vertice del G7, che si concluderà martedì 17 giugno. “Nella conversazione telefonica con il premier Netanyahu ho ribadito il nostro impegno per la stabilità e la pace nel Medio Oriente”, ha detto von der Leyen riferendosi al colloquio telefonica con il capo del governo.

“Questo è il momento di attenuare l’escalation tra Israele e Iran, non si deve permettere a quest’ultimo di sviluppare armi nucleari”, ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nel corso della conferenza stampa congiunta con il capo della Commissione. “Il ruolo del G7 è essenziale nell’affrontare le principali sfide geopolitiche: dobbiamo aumentare i nostri sforzi nel Medio Oriente”, ha aggiunto rimarcando l’importanza che l’Iran non si doti di un’arma nucleare. “La questione deve essere trattata con i mezzi diplomatici, è arrivato il momento per la diplomazia e per creare occasioni per ridurre l’escalation tra Iran e Israele”, ha detto ancora il portoghese.

