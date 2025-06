mediobanca-colloca-covered-bond-da-750-mln

Gli ordini sono stati quasi due volte il valore offerto

Mediobanca ha portato a termine con successo l’emissione di un nuovo Cover Bond della durata di 5 anni (in scadenza ad agosto 2030), per un totale di 750 milioni di euro. Questo rappresenta il terzo covered bond emesso dal gruppo dal 2024.

L’istituto comunica che il Covered Bond ha generato una domanda sul mercato tale da ridurre il rendimento inizialmente previsto (55 bps oltre il mid-swap) a 50 bps. Durante l’emissione, sono stati ricevuti ordini superiori a 1,4 miliardi di euro, quasi raddoppiando l’importo target.

La distribuzione del bond ha visto l’intervento dei principali investitori istituzionali esteri, che hanno rappresentato il 55% degli ordini, con richieste in particolare dalla Germania, Austria e Svizzera per il 22%, dal nord Europa per il 18% e dai Paesi del Benelux per il 6%, mentre gli investitori italiani hanno presentato ordini per il 45%.

Giovanni Lombardi Stronati