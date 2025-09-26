mediobanca:-in-2024-investimenti-imprese-al-4,1%-fatturato,-top-decennio

Report annuale del centro studi di Mediobanca, “Dati Cumulativi”

Nel 2024, gli investimenti materiali netti delle aziende hanno toccato il 4,1% del fatturato, rispetto al 3,7% del 2023, segnando il livello più elevato degli ultimi dieci anni.

Questo è un dato importante, specialmente se confrontato con la media del 3,3% registrata tra il 2015 e il 2022. La crescita è stata principalmente sostenuta dal settore pubblico, il quale ha dimostrato il proprio ruolo chiave già nel 2023.

Questa informazione proviene dal rapporto annuale del centro studi di Mediobanca, intitolato “Dati Cumulativi”, che esamina 1905 aziende italiane di media e grande dimensione operanti nei settori industriale e terziario durante il decennio 2015-2024.

Le aziende in questo ambito hanno aumentato le loro spese d’investimento focalizzandosi su energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, nonché sulla digitalizzazione delle infrastrutture e della mobilità elettrica. Al contrario, nel settore privato, il livello degli investimenti nel 2024 è rimasto solo leggermente al di sopra della media registrata tra il 2015 e il 2022 (3% rispetto al 2,7%).

Il decennio 2015-2024 per le 1905 aziende si distingue anche per un’andamento occupazionale favorevole, con un incremento del 9,5%. “Questo esito – chiarisce Mediobanca – avvantaggia in particolare le aziende del settore privato, che vedono un aumento del 10,2%, superiore a quello del settore pubblico (+5,6%). Nella manifattura, emergono i contributi del IV Capitalismo, il cui capitale umano è aumentato del 16,9% (+17,9% per le medie imprese, +16,6% per le medio-grandi) e del made in Italy (+16,7%)”.

Giovanni Lombardi Stronati