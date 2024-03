Mediocredito Centrale-SACE siglano due convenzioni per finanziamenti garantiti

Finanziamenti finalizzati a investimenti progetti strategici e green

Le Banche del Gruppo Mediocredito Centrale e SACE sono firmatarie della “Convenzione Futuro” e della “Convenzione Green”, che garantiscono alla clientela commerciale, in particolare PMI, l’accesso a finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati, rispettivamente, a investimenti di livello strategico e a obiettivi green nell’ambito del “Green New Deal” italiano.

La copertura della garanzia SACE consente a BdM Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto e alla Capogruppo Mediocredito Centrale di erogare finanziamenti fino a 50 milioni di euro per singolo progetto per favorire la doppia transizione green e digitale e, più in generale, per promuovere la crescita delle imprese e lo sviluppo del territorio italiano. Possono essere concessi finanziamenti con una durata tra i 2 e i 20 anni e un possibile periodo di preammortamento di 3 anni.

“Il Gruppo Mediocredito Centrale, insieme a SACE, è impegnato nel settore green, nell’innovazione tecnologica e nei processi di digitalizzazione nello sviluppo di progetti, filiere strategiche e investimenti in aree economicamente svantaggiate”, ha commentato Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di BdM Banca – Gruppo Mediocredito Centrale.

“Con Garanzia Futuro e Garanzia Green, noi di SACE supportiamo le imprese italiane, in particolare le PMI, pilastro del piano industriale INSIEME 2025”, ha sottolineato Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions SACE.

I finanziamenti con garanzia SACE Green coprono l’80% del capitale e degli interessi per investimenti nella mitigazione e nell’adattamento ai cambiamenti climatici, nella tutela delle risorse idriche e marine, nell’economia circolare, nella prevenzione e riduzione dell’inquinamento, nella tutela e nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il finanziamento è disponibile per imprese italiane di qualsiasi dimensione con un fatturato fino a 500 milioni di euro.

I finanziamenti con garanzia SACE Futuro, invece, garantiscono il 70% del capitale e degli interessi. In questo caso, il prestito può finanziare investimenti di livello strategico che sostengono il processo di crescita delle imprese nel Mercato italiano e globale, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture prioritarie come quelle sociali, energetiche, idriche e digitali, la filiera e il sostegno al territorio, l’imprenditoria femminile. I finanziamenti sono rivolti a tutte le imprese italiane, in particolare alle PMI.

Giovanni Lombardi Stronati

Immagine di rawpixel.com su Freepik

L’articolo Mediocredito Centrale-SACE siglano due convenzioni per finanziamenti garantiti proviene da Notiziedi.it.