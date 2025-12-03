mercoledì, 3 Dicembre , 25
Medvedev: fine del consiglio Russia-Nato? Non esiste, l’Alleanza è nemica

Roma, 3 dic. (askanews) – “La Nato ha esultato gioiosamente per l’eliminazione del Consiglio Russia-Nato. Devo ammettere che condivido il loro entusiasmo. La Nato è nostro nemico”: è il commento postato su X da Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, dopo la decisione della Nato annunciata a Bruxelles di sciogliere il Consiglio Nato-Russia. “Di che ‘Consiglio’ stiamo parlando? C’è un solo modo per affrontare i nemici. Come ha detto Gorkij: ‘Se il nemico non si arrende, è distrutto’, ha aggiunto.

